EDF : HSBC dégrade sa recommandation à 'alléger'

HSBC a dégradé lundi sa recommandation sur le titre EDF, qu'il ramène de 'conserver' à 'alléger' avec un objectif de cours abaissé de 9,56 à 7,40 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier justifie sa décision par l'absence de perspective d'un rebond au niveau de la production nucléaire de l'électricien français.



HSBC estime que la faible disponibilité des ressources hydrauliques et la décision de l'Etat français de prolonger le dispositif Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique) - qui oblige le groupe à vendre son électricité à prix réduit à ses concurrents - constituent deux éléments défavorables qui sont désormais 'bien compris' par le marché.



L'analyste mentionne néanmoins d'autres facteurs susceptibles de susciter l'inquiétude, à commencer par la révision à la baisse continue des objectifs de production nucléaire du groupe, mais aussi l'absence de visibilité due au vieillissement de son parc nucléaire, sachant qu'aucune de ses centrales n'est actuellement âgée de moins de 20 ans.



