EDF : Jefferies réitère son conseil après l'offre de l'Etat

L'analyste confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 16 E après l'offre de l'Etat français qui va racheter les minoritaires au prix de 12,0 E par action.



' Nous prenons note des informations selon lesquelles le gouvernement français a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat sur les minoritaires d'EDF dans le but de retirer la société de la cote et de nationaliser entièrement EDF ' indique Jefferies.



L'analyste souligne que cette offre représente une augmentation de +17% par rapport au dernier cours de clôture de 10,23 E/action le 12 juillet 2022, date à laquelle la négociation a été suspendue, et représente une prime de +53% par rapport au cours de clôture de 7,84 E/action le 5 juillet 2022, avant l'annonce d'une offre potentielle du gouvernement.



' La valeur de l'opération est estimée à environ 9,7 milliards d'euros ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.