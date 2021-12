EDF : Oddo abaisse son objectif de cours

Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur EDF, mais réduit son objectif de cours de 15,5 à 15 euros après l'annonce par le groupe énergétique de l'arrêt non programmé de plusieurs réacteurs nucléaires en France.



En conséquence, le bureau d'études a abaissé ses estimations de BPA de 6,2% pour 2021 et de 5,5% pour 2022, et a une nouvelle fois relevé ses exigences de WACC sur la production nucléaire de 20 points de base supplémentaire à 8,2%.



'A court terme les risques de déception semblent plus élevés que les risques de bonne surprise, en revanche, cela ne remet pas en cause l'Investment case favorable d'EDF à plus long terme', tempère l'analyste en charge du dossier.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.