EDF : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre EDF avec un objectif de cours inchangé de 9,25 euros.



Selon le bureau d'analyses, le groupe publiera sans surprise des résultats 'très faibles' au titre du 1er semestre. Le broker table ainsi sur un EBITDA de 1986 ME, en recul de 81%, et un EBIT de -4593 ME, loin des +4272 ME enregistrés au 1er semestre 2021.



Enfin, Oddo anticipe un résultat net courant de -4143 ME, contre +3740 ME l'an dernier.



'Le principal facteur de baisse des résultats d'EDF est à chercher du côté de l'activité production qui inclut le résultat des activités nucléaires', justifie l'analyste.



Oddo estime néanmoins que le renouvelable devrait confirmer une bonne dynamique et table sur une progression de l'activité de 70%, à 500 ME.



