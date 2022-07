EDF : Oddo relève sa cible sur le projet de renationalisation

Tout en maintenant sa position 'neutre' sur EDF, Oddo BHF relève son objectif de cours de 8,80 à 9,25 euros, au lendemain de l'annonce par Elisabeth Borne du projet de renationalisation de l'électricien lors de son discours de politique générale.



'En termes de timing nous estimons que l'annonce est cohérente pour une mise en oeuvre rapide au cours de l'été', juge l'analyste, pour qui elle était nécessaire pour rassurer les investisseurs avant des semestriels 'attendus particulièrement négatifs'.



Selon le bureau d'études, la valeur d'EDF 'restera dépendante du futur cadre réglementaire qui reste à écrire et de sa capacité à retrouver un niveau de production plus normal de son parc nucléaire (c'est-à-dire 360 à 380 TWh)'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.