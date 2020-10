EDF : Oddo relève son objectif de cours

09/10/2020 | 10:23

Oddo s'interroge quant à un possible remaniement des filiales d'EDF, alors que le site internet Reporterre rapporte que la direction générale de la concurrence (DGCOMP) demande à EDF des ' concessions plus fortes en matière d'indépendance '.



Pour Oddo, ces exigences pourraient conduire à la création d'une holding EDF, détenant les diverses entités du groupe : Bleues (nucléraire), vertes (renouvelable et distribution) et Azur (hydraulique).



Ce scénario ne semble pas insurmontable et ' la probabilité d'être en mesure d'améliorer ces propositions et d'emporter l'adhésion des parties prenantes nous semble réelle ', conclut l'analyste qui maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours à 13 euros, contre 11,5 euros précédemment.





