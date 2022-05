EDF : production nucléaire en baisse, Oddo abaisse sa cible

Oddo confirme sa recommandation 'neutre' sur le titre EDF, et réduit légèrement son objectif de cours à 8,8 euros, contre 9 euros précédemment.



Alors que le groupe EDF poursuit son programme d'inspection dans l'industrie nucléaire, avec des réparations de sections de tuyauterie affectées par la corrosion sous contrainte, douze réacteurs sont actuellement à l'arrêt.



EDF ajuste ainsi son estimation de la production nucléaire pour 2022 à 280-300 TWh contre 295-315 TWh précédemment. En revanche, l'estimation de la production nucléaire pour 2023 reste inchangée à ce stade(300-330 TWh).



Par conséquent, Oddo ajuste son estimation sur l'EBITDA d'EDFen 2022. Celle-ci est désormais négative à -1.8 MdE contre 1 MdE précédemment. Et prévient : 'Nous n'avons pas modifié nos estimations sur 2023 bien que le risque de révision en baisse augmente'.



