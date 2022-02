CORR OFFICIELLE : EDF abaisse son estimation de production nucléaire en France pour 2023

(Correction officielle: bien lire au quatrième paragraphe que 44 réacteurs sont concernés par des arrêts pour maintenance et contrôle, et que deux arrêts programmés en 2022 doivent se poursuivre en 2023, et non 43 réacteurs et quatre arrêts, comme écrit dans la dépêche publiée à 9h12. L'entreprise a elle-même corrigé ces chiffres qui était erronés dans son communiqué de presse initial.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'électricité EDF a abaissé vendredi son estimation de production nucléaire en France pour 2023.

Pour l'année prochaine, EDF prévoit à présent une production comprise entre 300 et 330 térawatt-heures (TWh) contre une fourchette d'estimation précédente de 340 à 370 TWh.

A 14h30, l'action EDF perdait 1,9%, à 8,44 euros, dans un marché parisien en repli de 1%.

"Cette estimation tient compte notamment: d'un programme industriel chargé, avec 44 arrêts de réacteurs pour maintenance et contrôle, dont six visites décennales, auquel s'ajoutent deux arrêts programmés démarrés en 2022 qui se poursuivront en 2023" ainsi que "de la poursuite du programme de contrôles et de réparations des tuyauteries potentiellement concernées par le phénomène de corrosion sous contrainte, dont l'instruction se poursuit", a expliqué EDF dans un communiqué.

Lundi soir, EDF avait abaissé son estimation de production pour 2022, à 295-315 TWh, contre une précédente fourchette de 300 à 330 TWh, elle-même abaissée à la mi-janvier.

