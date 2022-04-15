15 avril (Reuters) - Electricite de France SA:
* EDF DOUBLE SON AIDE FINANCIÈRE AUX CLIENTS À 10 MILLIONS
DE
LIVRES STERLING, ALORS QUE LA CRISE FINANCIÈRE FAIT RAGE
* VA AUGMENTER SON FONDS DE SOUTIEN AUX CLIENTS POUR AIDER
LES
CLIENTS ENDETTÉS ET CEUX QUI ONT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
PLUS ÉCONOMES EN ÉNERGIE
* CETTE ANNÉE, EDF CONSACRERA 20 MILLIONS DE LIVRES STERLING
SUPPLÉMENTAIRES À DES MESURES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DESTINÉES
AUX MÉNAGES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
* EN 2022, EDF AUGMENTERA LE FINANCEMENT QU'ELLE APPORTE AU
PROGRAMME ENERGY COMPANY OBLIGATION (ECO) À PLUS DE 100 MILLIONS
DE LIVRES STERLING
* EDF DEMANDE AU GOUVERNEMENT DE DONNER LA PRIORITÉ À LA
LÉGISLATION DU NOUVEAU PROGRAMME ECO4 LORS DE LA SESSION
PARLEMENTAIRE POUR ÉVITER TOUT RETARD SUPPLÉMENTAIRE DANS CE
PROGRAMME
Texte original : https://bit.ly/3M4kIdx
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(Rédaction de Gdansk)