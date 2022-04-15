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    EDF   FR0010242511

ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A.

(EDF)
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Bourse de Londres : EDF-Aide financière aux clients augmentée à £10 mlns en Grande-Bretagne

15/04/2022 | 08:43
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15 avril (Reuters) - Electricite de France SA:

* EDF DOUBLE SON AIDE FINANCIÈRE AUX CLIENTS À 10 MILLIONS DE LIVRES STERLING, ALORS QUE LA CRISE FINANCIÈRE FAIT RAGE

* VA AUGMENTER SON FONDS DE SOUTIEN AUX CLIENTS POUR AIDER LES CLIENTS ENDETTÉS ET CEUX QUI ONT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS PLUS ÉCONOMES EN ÉNERGIE

* CETTE ANNÉE, EDF CONSACRERA 20 MILLIONS DE LIVRES STERLING SUPPLÉMENTAIRES À DES MESURES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DESTINÉES AUX MÉNAGES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

* EN 2022, EDF AUGMENTERA LE FINANCEMENT QU'ELLE APPORTE AU PROGRAMME ENERGY COMPANY OBLIGATION (ECO) À PLUS DE 100 MILLIONS DE LIVRES STERLING

* EDF DEMANDE AU GOUVERNEMENT DE DONNER LA PRIORITÉ À LA LÉGISLATION DU NOUVEAU PROGRAMME ECO4 LORS DE LA SESSION PARLEMENTAIRE POUR ÉVITER TOUT RETARD SUPPLÉMENTAIRE DANS CE PROGRAMME Texte original : https://bit.ly/3M4kIdx Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
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Données financières
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Résultat net 2022 -6 329 M -6 840 M -
Dette nette 2022 53 398 M 57 709 M -
PER 2022 -5,56x
Rendement 2022 0,31%
Capitalisation 31 776 M 34 342 M -
VE / CA 2022 1,13x
VE / CA 2023 1,07x
Nbr Employés 163 423
Flottant 28,1%
Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A.
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Electricité de France S.A. : Graphique analyse technique Electricité de France S.A. | Zone bourse
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Dernier Cours de Clôture 8,51 €
Objectif de cours Moyen 10,89 €
Ecart / Objectif Moyen 28,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Bernard Levy Chairman & Chief Executive Officer
Xavier Rene Louise Girre Executive Director-Finance
Christophe Salomon Group Chief Information Officer
Laurence Parisot Independent Director
Claire Pédini Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ELECTRICITÉ DE FRANCE S.A.-13.88%34 342
NATIONAL GRID PLC11.67%56 378
SEMPRA ENERGY29.46%53 814
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC3.79%40 713
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.9.10%35 924
ENGIE SA-10.45%30 504