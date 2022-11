EDF-Décision de l'AMF sur l'offre de l'Etat à partir de mardi-sources

PARIS, 18 novembre (Reuters) - La décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur l'offre déposée par l'Etat pour racheter les quelque 16% du capital d'EDF qu'il ne détient pas encore devrait intervenir juste après la prochaine réunion du collège du gendarme de la Bourse prévue mardi 22 novembre, a-t-on appris auprès de deux sources au fait du processus.

L'une des sources interrogées par Reuters a déclaré qu'elle jugeait probable un feu vert de l'AMF, ajoutant que la déclaration de conformité, espérée initialement autour du 8 novembre, avait pris plus de temps que prévu en raison notamment d'échanges avec EDF au sujet des conditions dans lesquelles le conseil d'administration du groupe a recommandé l'offre de l'Etat.

L'AMF, Bercy et EDF n'ont pas souhaité commenter ces informations.

Le conseil d'EDF a jugé le 27 octobre, à la majorité des membres ayant pris part au vote, que l'offre de l'Etat de 12,0 euros par action et 15,52 euros par obligations convertibles (Oceane) permettait aux minoritaires de céder leurs titres à un prix jugé équitable par un expert indépendant.

Des actionnaires salariés contestent les conditions dans lesquelles l'instance s'est prononcée en faisant notamment valoir que le PDG sortant, Jean-Bernard Lévy, a été nommé par l'Etat et n'aurait donc pas dû prendre part au vote.

Le coût de la renationalisation complète d'EDF est estimé à un peu plus de 9,6 milliards d'euros. L'opération est censée lui permettre de mener à bien ses projets, sur fond de lutte contre le changement climatique et de flambée des prix de l'énergie, alors que le groupe est en difficulté en raison de la limitation des tarifs de l'électricité et de la baisse de sa production nucléaire. (Reportage Benjamin Mallet et Leigh Thomas ; édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)