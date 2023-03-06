EDF, Edison, Ansaldo Energia et Ansaldo Nucleare signent une lettre d'intention pour de nouvelles installations nucléaires

6 mars (Reuters) - Electricite de France SA:
* EDF, EDISON, ANSALDO ENERGIA ET ANSALDO NUCLEARE ONT SIGNÉ
UNE
LETTRE D'INTENTION POUR DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
* L'OBJECTIF DE L'ACCORD EST DE S'APPUYER SUR L'EXPERTISE DU
SECTEUR NUCLÉAIRE ITALIEN, DIRIGÉ PAR ANSALDO NUCLEARE, AFIN DE
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVEAUX PROJETS NUCLÉAIRES DU
GROUPE EDF
* ANSALDO ENERGIA, EDF ET EDISON ÉVALUERONT ÉGALEMENT LE
POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE EN UVRE D'UNE NOUVELLE ÉNERGIE
NUCLÉAIRE EN ITALIE
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Gdansk)