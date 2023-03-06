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ELECTRICITÉ DE FRANCE

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EDF, Edison, Ansaldo Energia et Ansaldo Nucleare signent une lettre d'intention pour de nouvelles installations nucléaires

06/03/2023 | 10:46
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6 mars (Reuters) - Electricite de France SA:

* EDF, EDISON, ANSALDO ENERGIA ET ANSALDO NUCLEARE ONT SIGNÉ UNE LETTRE D'INTENTION POUR DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

* L'OBJECTIF DE L'ACCORD EST DE S'APPUYER SUR L'EXPERTISE DU SECTEUR NUCLÉAIRE ITALIEN, DIRIGÉ PAR ANSALDO NUCLEARE, AFIN DE SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVEAUX PROJETS NUCLÉAIRES DU GROUPE EDF

* ANSALDO ENERGIA, EDF ET EDISON ÉVALUERONT ÉGALEMENT LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE EN UVRE D'UNE NOUVELLE ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN ITALIE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2023
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