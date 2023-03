EDF, Edison, Ansaldo Energia et Ansaldo Nucleare signent une lettre d'intention pour de nouvelles installations nucléaires

6 mars (Reuters) - Electricite de France SA:

* EDF, EDISON, ANSALDO ENERGIA ET ANSALDO NUCLEARE ONT SIGNÉ UNE LETTRE D'INTENTION POUR DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

* L'OBJECTIF DE L'ACCORD EST DE S'APPUYER SUR L'EXPERTISE DU SECTEUR NUCLÉAIRE ITALIEN, DIRIGÉ PAR ANSALDO NUCLEARE, AFIN DE SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVEAUX PROJETS NUCLÉAIRES DU GROUPE EDF

* ANSALDO ENERGIA, EDF ET EDISON ÉVALUERONT ÉGALEMENT LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE D'UNE NOUVELLE ÉNERGIE NUCLÉAIRE EN ITALIE