EDF : Jefferies reste à l'Achat

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 14 euros sur EDF dans le sillage d'articles de presse évoquant une avancée significative des négociations entre la France et l'Europe sur le tarif de l'électricité nucléaire. Le broker prend également acte des informations selon lesquelles la scission d'EDF serait actée par l’Élysée ou en passe de l'être. Dans ce cadre, et avec un prix réglementé compris entre 45 et 50 euros/MWh (contre 42 aujourd'hui), le bureau d’études évalue le potentiel de hausse du titre entre 20 et 40%.