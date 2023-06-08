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EDF-Le retrait obligatoire des titres de capital a été mis en oeuvre

08/06/2023 | 19:20
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8 juin (Reuters) - Electricite de France SA:

* MISE EN UVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE DES TITRES DE CAPITAL D'EDF

* LE RETRAIT OBLIGATOIRE DES ACTIONS ET DES OCEANES EDF EST INTERVENU LE 8 JUIN 2023

* LA MISE EN UVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE A ENTRAÎNÉ LE TRANSFERT AU PROFIT DE L'ETAT DES TITRES NON PRÉSENTÉS À L'OFFRE, AINSI QUE LA RADIATION DES ACTIONS EDF D'EURONEXT PARIS ET CELLE DES OCEANES EDF D'EURONEXT ACCESS

* L'ETAT DÉTIENT À PRÉSENT L'INTÉGRALITÉ DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE D'EDF

* LES ANCIENS ACTIONNAIRES D'EDF NE POURRONT PAS PARTICIPER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2023
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