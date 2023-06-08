EDF-Le retrait obligatoire des titres de capital a été mis en oeuvre

8 juin (Reuters) - Electricite de France SA:
* MISE EN UVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE DES TITRES DE CAPITAL
D'EDF
* LE RETRAIT OBLIGATOIRE DES ACTIONS ET DES OCEANES EDF EST
INTERVENU LE 8 JUIN 2023
* LA MISE EN UVRE DU RETRAIT OBLIGATOIRE A ENTRAÎNÉ LE
TRANSFERT
AU PROFIT DE L'ETAT DES TITRES NON PRÉSENTÉS À L'OFFRE, AINSI
QUE LA RADIATION DES ACTIONS EDF D'EURONEXT PARIS ET CELLE DES
OCEANES EDF D'EURONEXT ACCESS
* L'ETAT DÉTIENT À PRÉSENT L'INTÉGRALITÉ DU CAPITAL ET DES
DROITS
DE VOTE D'EDF
* LES ANCIENS ACTIONNAIRES D'EDF NE POURRONT PAS PARTICIPER
À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Gdansk)