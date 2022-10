EDF: Les grévistes desserrent l'étau sur les centrales nucléaires après un

accord salarial

ajoute réaction de la ministre + chiffres sur la disponibilité du parc nucléaire + mention infographie

PARIS (awp/afp) - Les "négociations sont terminées": après plusieurs semaines d'une grève qui a fait tache d'huile dans les centrales nucléaires, la direction d'EDF et les syndicats sont parvenus vendredi à un accord pour des augmentations salariales, de quoi desserrer peut-être les craintes sur la production à l'approche de l'hiver.

"Les négociations sont terminées, un accord va être soumis aux organisations syndicales qui les soumettront au personnel", a indiqué vendredi un porte-parole d'EDF.

A cette annonce, les grévistes ont relâché la pression sur les centrales nucléaires, principales pourvoyeuses d'électricité en France. Les salariés de la centrale de Gravelines (Nord), la plus puissante d'Europe de l'Ouest, ont été les premiers à suspendre la grève, estimant que la direction avait répondu aux revendications, a indiqué à l'AFP Franck Redondo, secrétaire FO du CSE de la centrale.

D'autres ont suivi dans l'après-midi: Chooz, Saint-Laurent-des-Eaux, Bugey, Chinon, Dampierre, Saint-Alban et Penly. Quatre des douze centrales en grève ce vendredi doivent encore prononcer sur la suspension ou non du mouvement, a indiqué Julien Lambert, secrétaire fédéral de la FNME-CGT.

Au fil des semaines, la grève a entraîné des retards sur le calendrier de travaux du parc nucléaire, ravivant les inquiétudes sur d'éventuelles pénuries cet hiver, en pleine crise énergétique européenne.

Commencé le 13 septembre, le mouvement s'est étendu jusqu'à toucher vendredi matin 12 centrales sur les 18 du parc nucléaire.

Vendredi, avant la levée partielle de la grève, quatre réacteurs ont baissé leur production tandis que les travaux de maintenance étaient bloqués sur 18 réacteurs, la France en comptant 56 au total, a rapporté à l'AFP Julien Lambert.

Résultat: cette semaine, seulement 46% de la puissance du parc nucléaire était disponible, selon des données d'EDF analysées par l'AFP. L'entreprise vise des redémarrages de réacteurs ces prochains mois afin d'atteindre 96% de disponibilité au 1er février, au creux de l'hiver.

"Tout le monde se remet au boulot"

Au niveau de la centrale mosellane de Cattenom, "le mouvement continue pour l'instant, les salariés veulent maintenir une certaine pression tant que l'accord n'est pas signé", selon une source syndicale.

Un préavis de grève est en outre annoncé à Flamanville (Seine-Maritime) pour 21H00, selon le service de communication de la centrale.

A l'issue de deux jours de négociations, "les 120 euros bruts par mois d'augmentation pour tous au minimum sont atteints", a déclaré à l'AFP Julien Lambert.

Dans le détail, la direction d'EDF a proposé 5% d'augmentation pour les bas salaires jusqu'aux agents de maîtrise, selon Franck Redondo, secrétaire FO du CSE à Gravelines.

L'encadrement s'est vu proposer 2,5% d'augmentation accompagnés de primes dont le montant reste à finaliser. Ces augmentations générales seront accompagnées d'avancements individuels de 2,45%, selon lui.

"Les parties prenantes ont avancé dans un délai record", s'est félicitée auprès de l'AFP la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. "Je salue ce projet d'accord et suivrai de très près sa concrétisation", assure-t-elle.

Les quatre syndicats représentatifs (CGT, FO, CFDT et CFE-CGC) ont théoriquement jusqu'à jeudi pour valider l'accord, une deuxième étape après un accord de branche sur des augmentations dans les industries électriques et gazières (IEG) signé lundi par la CGT, la CFDT et FO, sans la CFE-CGC.

Cet accord de branche prévoit une augmentation de 3,3%, une rétroactivité de 1% au 1er juillet et le solde de 2,3% au 1er janvier 2023 ainsi qu'une enveloppe complémentaire de 80 euros bruts par mois en 2023 pour les bas salaires.

A Gravelines, un vote aura lieu lundi. "Si l'accord est confirmé lundi, pour nous, le dossier est clos, tout le monde se remet au boulot et on mouille la chemise pour raccorder les centrales au réseau pour les Français, en toute sécurité", a déclaré M. Redondo.

La situation d'EDF, détenu à 84% par l'Etat et bientôt renationalisé à 100%, est plombée à la fois par l'écroulement de sa production électrique, conséquence de l'indisponibilité d'une partie de son parc nucléaire en raison de problèmes de corrosion et de maintenances programmées, mais aussi par la vente à bas prix d'une partie de son électricité à la demande de l'Etat.

cnp-nal-mam-mas-zap-bl/ico/dlm