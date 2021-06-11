EDF, Meridiam et SIFCA signent un financement de projet de centrale biomasse en côte D'Ivoire

11 juin (Reuters) - Electricite de France SA:
* EDF, MERIDIAM ET SIFCA SIGNENT AVEC PROPARCO ET EAIF LES
ACCORDS
DE FINANCEMENT DE LA PLUS GRANDE CENTRALE BIOMASSE D'AFRIQUE DE
L'OUEST
* EDF, MERIDIAM ET LE GROUPE AGRO-INDUSTRIEL SIFCA, RÉUNIS
AU SEIN
DE LA SOCIÉTÉ DE PROJET BIOVEA ENERGIE*, ONT SIGNÉ AVEC PROPARCO
(GROUPE AFD) ET EMERGING AFRICA INFRASTRUCTURE FUND (PIDG GROUP)
LES ACCORDS DE FINANCEMENT D'UN PROJET DE CENTRALE BIOMASSE DE
46 MW EN CÔTE D'IVOIRE
* AUX TERMES DES ACCORDS, PROPARCO ET EAIF APPORTENT UN
FINANCEMENT DE 165 MEUR DE DETTE ET 13 MEUR DE SUBVENTION,
CORRESPONDANT À 77% DU COÛT COMPLET DU PROJET ESTIMÉ À 232 MEUR
* LE SOLDE SERA APPORTÉ PAR LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ
BIOVEA
ENERGIE
* LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CETTE CENTRALE BIOMASSE
DEVRAIENT
DÉBUTER EN SEPTEMBRE 2021 POUR UNE MISE EN SERVICE PRÉVUE EN
2024.
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(Gdansk Newsroom)