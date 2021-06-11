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EDF, Meridiam et SIFCA signent un financement de projet de centrale biomasse en côte D'Ivoire

11/06/2021 | 09:44
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11 juin (Reuters) - Electricite de France SA:

* EDF, MERIDIAM ET SIFCA SIGNENT AVEC PROPARCO ET EAIF LES ACCORDS DE FINANCEMENT DE LA PLUS GRANDE CENTRALE BIOMASSE D'AFRIQUE DE L'OUEST

* EDF, MERIDIAM ET LE GROUPE AGRO-INDUSTRIEL SIFCA, RÉUNIS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DE PROJET BIOVEA ENERGIE*, ONT SIGNÉ AVEC PROPARCO (GROUPE AFD) ET EMERGING AFRICA INFRASTRUCTURE FUND (PIDG GROUP) LES ACCORDS DE FINANCEMENT D'UN PROJET DE CENTRALE BIOMASSE DE 46 MW EN CÔTE D'IVOIRE

* AUX TERMES DES ACCORDS, PROPARCO ET EAIF APPORTENT UN FINANCEMENT DE 165 MEUR DE DETTE ET 13 MEUR DE SUBVENTION, CORRESPONDANT À 77% DU COÛT COMPLET DU PROJET ESTIMÉ À 232 MEUR

* LE SOLDE SERA APPORTÉ PAR LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ BIOVEA ENERGIE

* LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CETTE CENTRALE BIOMASSE DEVRAIENT DÉBUTER EN SEPTEMBRE 2021 POUR UNE MISE EN SERVICE PRÉVUE EN 2024. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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