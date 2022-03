EDF : Nouveaux retards et dépassements de budgets pour la central centrale Hinkley point C en Angleterre

L'électricien français EDF a déclaré qu'il devrait annoncer de nouveaux retards et des dépassements de coûts pour son projet de centrale nucléaire Hinkley Point C en Grande-Bretagne en raison notamment du conflit ukrainien, de la rupture de la chaîne d'approvisionnement et de l'inflation. EDF a mis à jour son calendrier de construction pour la dernière fois en janvier 2021, lorsqu'il a déclaré que la première nouvelle centrale nucléaire construite en Grande-Bretagne depuis des décennies serait retardée de six mois, jusqu'en juin 2026, et que le coût augmenterait de £500 M supplémentaires pour atteindre £22-23 Mds (jusqu'à 30,13 Mds$).

L'ouverture de la centrale était initialement prévue pour 2025, avec un budget de construction de £18 Mds, mais, à l'instar de projets similaires de construction de nouvelles centrales nucléaires à Flamanville, en France, et à Olkiluoto, en Finlande, elle a fait l'objet de retards répétés et d'une hausse vertigineuse des coûts.

Dans une note de son rapport annuel 2021, EDF a déclaré que les risques liés aux objectifs de calendrier et de coût à l'achèvement avaient augmenté, citant l'impact continu de la pandémie et du Brexit, des performances civiles plus faibles que prévu et des tensions sur les marchés mondiaux des matériaux de construction. En outre, des retards dans l'obtention des permis ont ralenti la progression des travaux maritimes en mer.

L'entreprise a déclaré qu'elle développait des plans pour atténuer les retards et que des actions étaient en place pour stimuler la performance civile. À la fin de l'année 2021, les coûts réels s'élevaient à £15,3 Mds, hors intérêts provisoires de 835 M€, précise-t-elle. "Un nouvel examen complet visant à mettre à jour les estimations de coûts et de calendrier annoncées en janvier 2021 est en cours et devrait être finalisé d'ici l'été 2022", a déclaré EDF.