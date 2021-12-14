14 décembre (Reuters) - EDF RENOUVELABLES:
* FOURNIRA À OVHCLOUD DE LÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
DORIGINE
SOLAIRE POUR ALIMENTER UNE PARTIE DE SES DATA CENTERS EN FRANCE
* CE CONTRAT PERMETTRA À OVHCLOUD DE SAPPROVISIONNER EN
ÉNERGIE
RENOUVELABLE ET À UN PRIX COMPÉTITIF POUR ALIMENTER UNE PARTIE
DE SON PARC DE DATA CENTERS FRANÇAIS
* DANS LE CADRE DE CE CONTRAT, EDF RENOUVELABLES CONSTRUIRA
UNE
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE, DUNE CAPACITÉ DE 50 MW, DANS LE SUD DE
LA FRANCE, AVEC UNE MISE EN SERVICE PRÉVUE POUR 2024
* CE CONTRAT PORTE SUR LA FOURNITURE PENDANT 15 ANS DE LA
PRODUCTION ÉLECTRIQUE DUNE FUTURE CENTRALE SOLAIRE FRANÇAISE DE
50 MW QUI SERA CONSTRUITE, DÉTENUE ET EXPLOITÉE PAR EDF
RENOUVELABLES
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(Gdansk Newsroom)