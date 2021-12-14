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EDF Renouvelables fournira à OVHcloud de lélectricité dorigine solaire pour alimenter ses data centers en France

14/12/2021 | 08:15
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14 décembre (Reuters) - EDF RENOUVELABLES:

* FOURNIRA À OVHCLOUD DE LÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE DORIGINE SOLAIRE POUR ALIMENTER UNE PARTIE DE SES DATA CENTERS EN FRANCE

* CE CONTRAT PERMETTRA À OVHCLOUD DE SAPPROVISIONNER EN ÉNERGIE RENOUVELABLE ET À UN PRIX COMPÉTITIF POUR ALIMENTER UNE PARTIE DE SON PARC DE DATA CENTERS FRANÇAIS

* DANS LE CADRE DE CE CONTRAT, EDF RENOUVELABLES CONSTRUIRA UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE, DUNE CAPACITÉ DE 50 MW, DANS LE SUD DE LA FRANCE, AVEC UNE MISE EN SERVICE PRÉVUE POUR 2024

* CE CONTRAT PORTE SUR LA FOURNITURE PENDANT 15 ANS DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE DUNE FUTURE CENTRALE SOLAIRE FRANÇAISE DE 50 MW QUI SERA CONSTRUITE, DÉTENUE ET EXPLOITÉE PAR EDF RENOUVELABLES Texte original sur Eikon [ID: nBw7s2qKMa] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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VE / CA 2022 1,13x
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