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EDF Renouvelables remporte un contrat de 20 ans avec Electro Oriente au Pérou

16/12/2021 | 08:27
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16 décembre (Reuters) - EDF renouvelables:

* REMPORTE UN APPEL D'OFFRES AU PÉROU ASSOCIANT PRODUCTION ET STOCKAGE DÉLECTRICITÉ SOLAIRE, POUR ALIMENTER LE MICROGRID DE LA PLUS GRANDE VILLE ISOLÉE DU MONDE

* ASSURERA LE DÉVELOPPEMENT, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'ENVIRON 100 MW DE CAPACITÉS PHOTOVOLTAÏQUES, ET DE PLUS DE 100 MWH DE STOCKAGE PAR BATTERIES

* A SIGNÉ UN CONTRAT DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ DUNE DURÉE DE 20 ANS AVEC ELECTRO ORIENTE

* CE CONTRAT PRÉVOIT LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ FAIBLEMENT CARBONÉE DICI 2026, À UN PRIX PLUS COMPÉTITIF QUE LE DIESEL Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)


© Reuters 2021
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Résultat net 2021 4 508 M 5 088 M -
Dette nette 2021 48 967 M 55 274 M -
PER 2021 8,39x
Rendement 2021 4,70%
Capitalisation 38 433 M 43 290 M -
VE / CA 2021 1,19x
VE / CA 2022 1,12x
Nbr Employés 161 203
Flottant 17,4%
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Claire Pédini Independent Director
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NATIONAL GRID PLC22.01%50 541
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SEMPRA0.22%40 284
ENGIE2.86%35 081
E.ON SE26.90%33 544