EDF Renouvelables remporte un contrat de 20 ans avec Electro Oriente au Pérou

16 décembre (Reuters) - EDF renouvelables:
* REMPORTE UN APPEL D'OFFRES AU PÉROU ASSOCIANT PRODUCTION
ET
STOCKAGE DÉLECTRICITÉ SOLAIRE, POUR ALIMENTER LE MICROGRID DE
LA PLUS GRANDE VILLE ISOLÉE DU MONDE
* ASSURERA LE DÉVELOPPEMENT, LA CONSTRUCTION ET
L'EXPLOITATION
D'ENVIRON 100 MW DE CAPACITÉS PHOTOVOLTAÏQUES, ET DE PLUS DE
100 MWH DE STOCKAGE PAR BATTERIES
* A SIGNÉ UN CONTRAT DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ DUNE DURÉE DE
20 ANS
AVEC ELECTRO ORIENTE
* CE CONTRAT PRÉVOIT LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ FAIBLEMENT
CARBONÉE DICI 2026, À UN PRIX PLUS COMPÉTITIF QUE LE DIESEL
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(Bureau de Gdansk)