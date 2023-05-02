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EDF-Réouverture de l'OPA simplifiée après une décision de la CA de Paris

02/05/2023 | 23:14
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2 mai (Reuters) - Electricite de France SA:

* LA COUR D'APPEL DE PARIS A REJETÉ LE RECOURS EN ANNULATION FORMÉ PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU FCPE ACTIONS EDF, L'ASSOCIATION ENERGIE EN ACTIONS ET QUE L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM), CONTRE LA DÉCISION DE CONFORMITÉ RENDUE PAR L'AMF

* EN CONSÉQUENCE, L'AMF A INDIQUÉ DANS UN AVIS PUBLIÉ LE 2 MAI 2023 QUE, CONFORMÉMENT AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ETAT FRANÇAIS(1), L'OFFRE PUBLIQUE D4QCHQT SIMPLIFIEE SERAIT ROUVERTE POUR UNE DURÉE DE 10 JOURS DE BOURSE À COMPTER DU 4 MAI 2023 ET JUSQU'AU 17 MAI 2023 INCLUS (Rédaction de Paris)


© Reuters 2023
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Dette nette 2023 65 683 M 72 061 M -
PER 2023 19,8x
Rendement 2023 2,05%
Capitalisation 46 350 M 50 851 M -
VE / CA 2023 1,24x
VE / CA 2024 1,15x
Nbr Employés 165 028
Flottant 12,7%
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