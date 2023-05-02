EDF-Réouverture de l'OPA simplifiée après une décision de la CA de Paris

2 mai (Reuters) - Electricite de France SA:
* LA COUR D'APPEL DE PARIS A REJETÉ LE RECOURS EN ANNULATION
FORMÉ
PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU FCPE ACTIONS EDF,
L'ASSOCIATION ENERGIE EN ACTIONS ET QUE L'ASSOCIATION DE DÉFENSE
DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES (ADAM), CONTRE LA DÉCISION DE
CONFORMITÉ RENDUE PAR L'AMF
* EN CONSÉQUENCE, L'AMF A INDIQUÉ DANS UN AVIS PUBLIÉ LE 2
MAI
2023 QUE, CONFORMÉMENT AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ETAT
FRANÇAIS(1), L'OFFRE PUBLIQUE D4QCHQT SIMPLIFIEE SERAIT ROUVERTE
POUR UNE DURÉE DE 10 JOURS DE BOURSE À COMPTER DU 4 MAI 2023 ET
JUSQU'AU 17 MAI 2023 INCLUS
(Rédaction de Paris)