Connexion
Connexion
E-mail
Mot de passe

Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Electricité de France
  6. Actualités
  7. Synthèse
    EDF   FR0010242511

ELECTRICITÉ DE FRANCE

(EDF)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  12/05 10:17:11
8.442 EUR   -1.38%
10:03EDF a demandé à l'Etat le retrait des mesures sur les volumes cédés à bas prix à la concurrence
RE
06/05Prix de l'électricité-Le Conseil d'Etat rejette le recours des syndicats d'EDF
RE
06/05Electricité-Le Conseil d'Etat rejette le recours des syndicats d'EDF sur les volumes
RE
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

EDF a demandé à l'Etat le retrait des mesures sur les volumes cédés à bas prix à la concurrence

12/05/2022 | 10:03
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

12 mai (Reuters) - EDF annonce dans des réponses écrites à ses actionnaires publiée jeudi, avant le début de l'assemblée générale annuelle du groupe:

* EDF A DEMANDÉ À LETAT DE RETIRER LES DÉCISIONS LE CONTRAIGNANT À CÉDER DAVANTAGE DE NUCLÉAIRE À BAS PRIX À SES CONCURRENTS

* EDF PRÉCISE QU'IL SE RÉSERVE TOUJOURS LA POSSIBILITÉ DE SAISIR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES COMPÉTENTES À CE SUJET

* UNE PROPOSITION DE STRATÉGIE DE TRAITEMENT DES PROBLÈMES DE CORROSION DÉTECTÉS SUR CERTAINS RÉACTEURS SERA REMISE À LAUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE PROCHAINEMENT

* EDF INDIQUE QU'IL NENVISAGE PAS, À CE JOUR, DE DISSOCIER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

* POUR LA PÉRIODE 2022-2028, LE COÛT DU PROGRAMME DE TRAVAUX DE "GRAND CARÉNAGE" EST ÉVALUÉ À 33 MDS DEUROS COURANTS ENVIRON HORS CONSÉQUENCES DU DOSSIER CORROSION

* SUR LE TERRITOIRE RUSSE, LE GROUPE MET EN UVRE DIFFÉRENTES MESURES POUR ARRÊTER OU SUSPENDRE SES ACTIVITÉS

* CONCERNANT LES CONTRATS EN COURS AVEC DES CONTREPARTIES RUSSES, LE GROUPE RESPECTE SESOBLIGATIONS CONTRACTUELLES DANS LE RESPECT DES TEXTES APPLICABLES Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
Toute l'actualité sur ELECTRICITÉ DE FRANCE
10:03EDF a demandé à l'Etat le retrait des mesures sur les volumes cédés à bas prix à la con..
RE
06/05Prix de l'électricité-Le Conseil d'Etat rejette le recours des syndicats d'EDF
RE
06/05Electricité-Le Conseil d'Etat rejette le recours des syndicats d'EDF sur les volumes
RE
06/05France-Un Parti socialiste déchiré rejoint l'alliance avec La France insoumise
RE
05/05BOURSE DE PARIS : Jerome a un incroyable talent
05/05EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, ArcelorMittal, Crédit Agricole, Stellantis, EDF, AB Inbev,..
05/05EDF espère un accord "dans les prochains mois" pour six EPR en Inde
RE
04/05BOURSE DE PARIS : Paris finit en baisse de 1,24%, évitant le risque avant la Fed
AW
04/05POINT SUR LES FORTES VARIATIONS DU J : les plus fortes hausses sont dictées par les rumeur..
04/05EDF : Barclays reste à 'surpondérer'
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ELECTRICITÉ DE FRANCE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 78 227 M 82 475 M -
Résultat net 2022 -6 329 M -6 673 M -
Dette nette 2022 57 790 M 60 927 M -
PER 2022 -4,76x
Rendement 2022 0,27%
Capitalisation 31 978 M 33 714 M -
VE / CA 2022 1,15x
VE / CA 2023 1,11x
Nbr Employés 163 423
Flottant 15,0%
Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Durée : Période :
Electricité de France : Graphique analyse technique Electricité de France | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 16
Dernier Cours de Clôture 8,56 €
Objectif de cours Moyen 10,73 €
Ecart / Objectif Moyen 25,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jean-Bernard Levy Chairman & Chief Executive Officer
Xavier Rene Louise Girre Executive Director-Finance
Christophe Salomon Group Chief Information Officer
Laurence Parisot Independent Director
Claire Pédini Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ELECTRICITÉ DE FRANCE-13.33%33 714
NATIONAL GRID PLC13.13%53 268
SEMPRA ENERGY20.06%49 830
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC2.27%41 937
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.3.33%34 114
RWE AG13.10%28 127