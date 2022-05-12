EDF a demandé à l'Etat le retrait des mesures sur les volumes cédés à bas prix à la concurrence

12 mai (Reuters) - EDF annonce dans des réponses
écrites à ses actionnaires publiée jeudi, avant le début de
l'assemblée générale annuelle du groupe:
* EDF A DEMANDÉ À LETAT DE RETIRER LES DÉCISIONS LE
CONTRAIGNANT
À CÉDER DAVANTAGE DE NUCLÉAIRE À BAS PRIX À SES CONCURRENTS
* EDF PRÉCISE QU'IL SE RÉSERVE TOUJOURS LA POSSIBILITÉ DE
SAISIR
LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES COMPÉTENTES À CE SUJET
* UNE PROPOSITION DE STRATÉGIE DE TRAITEMENT DES PROBLÈMES
DE
CORROSION DÉTECTÉS SUR CERTAINS RÉACTEURS SERA REMISE À
LAUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE PROCHAINEMENT
* EDF INDIQUE QU'IL NENVISAGE PAS, À CE JOUR, DE DISSOCIER
LES
FONCTIONS DE PRÉSIDENT ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
* POUR LA PÉRIODE 2022-2028, LE COÛT DU PROGRAMME DE TRAVAUX
DE
"GRAND CARÉNAGE" EST ÉVALUÉ À 33 MDS DEUROS COURANTS ENVIRON
HORS CONSÉQUENCES DU DOSSIER CORROSION
* SUR LE TERRITOIRE RUSSE, LE GROUPE MET EN UVRE
DIFFÉRENTES
MESURES POUR ARRÊTER OU SUSPENDRE SES ACTIVITÉS
* CONCERNANT LES CONTRATS EN COURS AVEC DES CONTREPARTIES
RUSSES,
LE GROUPE RESPECTE SESOBLIGATIONS CONTRACTUELLES DANS LE RESPECT
DES TEXTES APPLICABLES
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(Rédaction de Paris)