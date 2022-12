EDF a lancé avec succès une émission d’obligations hybrides libellées en euros pour un montant de 1 milliard d'euros, avec un coupon de 7,5 % et une option de remboursement à 6 ans au gré de la société. Elle peut procéder à tout moment au remboursement en numéraire des nouveaux titres au cours de la période de 90 jours précédant la première date de révision des intérêts, qui est prévue dans six ans, et à chaque date de versement de coupon par la suite.Après le succès de l'émission de ces nouveaux titres, EDF annonce son intention d'exercer son option de rembourser en totalité le 29 janvier 2023 les Obligations Hybrides dollars, qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Si la société procède au remboursement, les détenteurs des Obligations Hybrides dollars en seront formellement informés conformément aux termes et conditions des Obligations Hybrides dollars.Les nouveaux titres seront admis aux négociations sur le marché d'Euronext Paris. Les agences de notation devraient attribuer aux nouveaux titres une note de B+/ Ba1/ BBB- (S&P/ Moody's/ Fitch) avec 50% du montant de cette émission retenu en tant que fonds propres.