EDF a remis une offre technico-commerciale engageante pour 6 EPR en Inde

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'électricien EDF a annoncé vendredi avoir remis à la société Nuclear Power Corp. of India (NPCIL) une "offre technico-commerciale engageante française" pour la fourniture des études d'ingénierie et des équipements en vue de la construction de six réacteurs de type EPR en Inde.

"Ce jalon majeur pour EDF, ses partenaires et l'industrie nucléaire française permet d'engager les discussions en vue de la convergence sur un accord cadre engageant dans les prochains mois", a indiqué l'électricien dans un communiqué.

Selon cette offre, EDF interviendrait en tant que fournisseur de la technologie EPR, tandis que NPCIL serait responsable de la construction et de la mise en service de chacune des six unités de troisième génération de la centrale nucléaire de Jaitapur, dans l'Etat du Maharashtra.

D'une puissance installée de 9,6 gigawatts électriques (GWe), la centrale, présentée comme la future installation la plus puissante au monde, produirait jusqu'à 75 térawatts-heure (TWh) par an et couvrirait la consommation annuelle de 70 millions de foyers indiens, a expliqué EDF.

April 23, 2021 03:02 ET (07:02 GMT)