EDF : accord avec Fortum pour des projets nucléaires

EDF et Fortum signent un accord de coopération pour le développement de nouveaux projets nucléaires en Finlande et en Suède.Cet accord marque l'intention d'EDF et de Fortum d'étudier les opportunités de coopération autour du développement de nouvelles centrales nucléaires sur la base d'EPR et de petits réacteurs modulaires (SMR NUWARD™).Selon Vakis Ramany, Vice-Président, chargé du développement nucléaire chez EDF, " Grâce à l'historique remarquable de Fortum en tant qu'exploitant nucléaire responsable et à l'expérience sans égal d'EDF sur l'ensemble du cycle nucléaire, nous allons créer les opportunités d'une coopération bénéfique pour la Finlande, la Suède et toute l'Europe."