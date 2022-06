EDF : accords de coopération avec 5 sociétés polonaises

Hier, à l'occasion d'un évènement franco-polonais dédié à l'industrie nucléaire organisé en Pologne, EDF a annoncé la signature de cinq nouveaux accords de coopération avec des entreprises polonaises.



L'évènement a été organisé dans l'objectif de promouvoir la coopération entre les entreprises polonaises et françaises et soutenir l'offre préliminaire d'EDF de construire quatre à six EPR en Pologne.



EDF a ainsi conclu de nouveaux accords de coopération avec cinq entreprises polonaises - Polimex Mostostal, Sefako, Tele-fonika Kable, Uniserv et ZRE Katowice - confirmant ainsi leur pré-qualification pour de potentiels programmes d'EPR.



Des accords de coopération ont également été passés entre Bouygues Travaux Publics et Budimex S.A. et entre IGEOS et GIFEN.



'L'ambition d'EDF en Pologne est très claire: nous voulons proposer une offre intégrée, basée sur la technologie européenne et la chaîne d'approvisionnement européenne, afin de contribuer à l'indépendance énergétique, la sécurité d'approvisionnement et la transition énergétique', fait savoir Vakisasai Ramany, vice-président d'EDF, en charge du Développement de Nouveaux Projets Nucléaires.



