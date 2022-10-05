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19:02EDF annonce le succès d'une émission d'obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 3 Mds
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EDF annonce le succès d'une émission d'obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 3 Mds

05/10/2022 | 19:02
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5 octobre (Reuters) - Electricite de France SA:

* EDF ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION D'OBLIGATIONS SENIOR MULTI-TRANCHES, DONT UNE VERTE, POUR UN MONTANT NOMINAL DE 3 MILLIARDS D'EUROS

* OBLIGATION DE 1 MILLIARD D'EUROS, D'UNE MATURITÉ DE 7 ANS AVEC UN COUPON FIXE DE 4,375 %

* OBLIGATION VERTE DE 1,25 MILLIARD D'EUROS, D'UNE MATURITÉ DE 12 ANS AVEC UN COUPON FIXE DE 4,75 %.

* OBLIGATION DE 750 MILLIONS D'EUROS, D'UNE MATURITÉ DE 4 ANS ET 3 MOIS AVEC UN COUPON FIXE DE 3,875 %

* RÈGLEMENT-LIVRAISON INTERVIENDRA LE 12 OCTOBRE 2022, DATE À LAQUELLE LES OBLIGATIONS SERONT ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS

* UN MONTANT ÉGAL AU PRODUIT NET DE L'OBLIGATION VERTE SERA AFFECTÉ AU FINANCEMENT ET/OU AU REFINANCEMENT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, DES INVESTISSEMENTS DANS LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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