EDF annonce le succès d'une émission d'obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de 3 Mds

5 octobre (Reuters) - Electricite de France SA:
* EDF ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION D'OBLIGATIONS SENIOR
MULTI-TRANCHES, DONT UNE VERTE, POUR UN MONTANT NOMINAL DE 3
MILLIARDS D'EUROS
* OBLIGATION DE 1 MILLIARD D'EUROS, D'UNE MATURITÉ DE 7 ANS
AVEC
UN COUPON FIXE DE 4,375 %
* OBLIGATION VERTE DE 1,25 MILLIARD D'EUROS, D'UNE MATURITÉ
DE 12
ANS AVEC UN COUPON FIXE DE 4,75 %.
* OBLIGATION DE 750 MILLIONS D'EUROS, D'UNE MATURITÉ DE 4
ANS ET 3
MOIS AVEC UN COUPON FIXE DE 3,875 %
* RÈGLEMENT-LIVRAISON INTERVIENDRA LE 12 OCTOBRE 2022, DATE
À
LAQUELLE LES OBLIGATIONS SERONT ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR LE
MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS
* UN MONTANT ÉGAL AU PRODUIT NET DE L'OBLIGATION VERTE SERA
AFFECTÉ AU FINANCEMENT ET/OU AU REFINANCEMENT, EN TOTALITÉ OU EN
PARTIE, DES INVESTISSEMENTS DANS LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
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(Gdansk Newsroom)