EDF annonce le succès de son émission obligataire hybride pour un montant nominal de 1 milliard d'euros et ainsi son intention d'exercer son option de remboursement des obligations hybrides USD en circulation

EDF (BBB CW Neg. S&P / Baa1 Neg. Moody's / BBB+ Sta. Fitch) (la "Société") a lancé avec succès une émission d’obligations hybrides libellées en euros pour un montant de 1 milliard d'euros (les "Nouveaux Titres"), avec un coupon de 7,5 % et une option de remboursement à 6 ans au gré de la Société.

La Société peut procéder à tout moment au remboursement en numéraire des Nouveaux Titres au cours de la période de 90 jours précédant la première date de révision des intérêts, qui est prévue dans six ans, et à chaque date de versement de coupon par la suite. Bien que les Nouveaux Titres soient à durée indéterminée, ils peuvent faire l'objet d'un remboursement à tout moment en raison d'une retenue à la source, d'une déduction ou majoration fiscale, d'un changement de méthodologie de notation, d'un changement comptable, d’un rachat substantiel ou d’un l’exercice de la clause make-whole. Le montant de la nouvelle émission a été calibré de telle sorte que la valeur nominale totale de l'encours des capitaux hybrides ne diminue pas de plus de 10% après le remboursement de la souche d’Obligations Hybrides USD (1). La Société réaffirme son attachement au financement par les obligations hybrides, en tant que composante permanente de la structure de son capital.

Par conséquent, après succès de l’émission de ces Nouveaux Titres, la Société annonce son intention d'exercer son option de rembourser en totalité le 29 janvier 2023 les Obligations Hybrides USD, qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Si la société procède au remboursement, les détenteurs des Obligations Hybrides USD en seront formellement informés conformément aux Termes et Conditions des Obligations Hybrides USD.

Les Nouveaux Titres seront admis aux négociations sur le marché d’Euronext Paris. Les agences de notation devraient attribuer aux Nouveaux Titres une note de B+/ Ba1/ BBB- (S&P/ Moody's/ Fitch) avec 50% du montant de cette émission retenu en tant que fonds propres.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 38,5 millions de clients (1), dont 29,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 84,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.

1 Les obligations hybrides à durée indéterminée d'un montant initial de 3 milliards de dollars, et dont l’encours actuel est de 2.097.614.000 de dollars (144A / Reg S ISIN : US268317AF12 / USF2893TAF33)

