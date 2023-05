EDF : après son OPA simplifiée, l'Etat lance le retrait obligatoire

L'Etat détient 97,69% du capital d'EDF et au moins 98,04% des droits de vote à la clôture de son offre publique d'achat (OPA) simplifiée sur l'électricien, a fait savoir ce mardi le ministère de l'Economie et des Finances. L'Etat détient aussi 99,97% des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) en circulation, a annoncé Bercy. "Ce résultat rend possible la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sur les actions et les OCEANEs EDF", a indiqué le ministère dans un communiqué.



L'Etat a formulé ce jour à l'AMF "une demande de mise en œuvre du retrait obligatoire afin de se voir transférer l'ensemble des actions et OCEANEs EDF non apportées à l'offre, et ce aux mêmes prix que ceux de l'offre (à savoir 12,00 euros par action et 15,52 euros par OCEANE EDF)".