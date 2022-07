EDF bondit en Bourse alors que son retrait de la cote est prévu à 12 euros par action

(Actualisation: précisions sur le calendrier envisagé pour l'OPAS, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action EDF s'envole mardi à la Bourse de Paris, après que l'Etat a annoncé mardi qu'il comptait débourser environ 9,7 milliards d'euros pour retirer le producteur d'énergies de la cote par le biais d'une offre publique d'achat simplifiée (OPAS).

"L'Etat a l'intention d'acquérir les 15,9% du capital d'EDF ainsi que 60% des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) qu'il ne détient pas", a indiqué le ministère de l'Economie et des Finances dans un communiqué.

Suite à ces annonces, l'action EDF, dont la cotation était suspendue depuis le 13 juillet, gagne 15,3% à 11,79 euros.

L'OPAS serait lancée au prix de 12 euros par action EDF, coupon attaché, et de 15,64 euros par Oceane. Le montant de 12 euros par action représente "respectivement une prime de 53%, 46% et 34% sur le cours de bourse de clôture du 5 juillet 2022 (veille du jour de l'annonce par la Première ministre de l'intention de l'Etat de détenir 100% du capital d'EDF) et sur la moyenne des cours de bourse pondérés par les volumes des 60 derniers jours, et des 12 mois précédant le 5 juillet 2022", a souligné Bercy.

Les documents relatifs à l'OPAS seraient déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers d'ici début septembre sous réserve de la promulgation d'une loi de finances rectificative pour 2022, actuellement examinée à l'Assemblée nationale, portant les crédits budgétaires nécessaires à l'offre, a précisé Bercy.

L'offre serait ensuite ouverte "dans les derniers jours de septembre" pour une clôture mi-octobre et un retrait de la cote fin octobre, a indiqué une source au sein du ministère des Finances. Par ailleurs, l'Etat n'a pas besoin de demander l'autorisation de la Commission européenne pour cette opération, a ajouté cette source.

La Première ministre, Elisabeth Borne, avait annoncé début juillet que l'Etat avait décidé de monter à 100% du capital d'EDF. Dans le sillage de cette annonce, le cours de Bourse de l'électricien avait gagné 30% avant d'être suspendu. La cotation a repris ce mardi à 9h00.

