EDF confirme ses objectifs pour 2021 et juge sa réorganisation indispensable

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergie EDF a confirmé jeudi son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour 2021, récemment relevé, après une hausse de ses résultats au premier semestre de cette année. Le groupe a également souligné qu'il jugeait "indispensable" sa réorganisation, malgré le report des négociations sur le sujet entre le gouvernement français et la Commission européenne.

EDF prévoit toujours un Ebitda à "plus de 17,7 milliards d'euros" pour 2021. En 2020, le groupe avait dégagé un Ebitda de 16,17 milliards d'euros, en baisse de 3,3% par rapport à 2019. Cette prévision avait été relevé en début de mois, dans la foulée de la révision à la hausse de son estimation de la production nucléaire en France cette année. EDF table sur une production nucléaire en France en 2021 située entre 345 et 365 térawatt-heures (TWH).

Au cours des six premiers mois de l'année, EDF a dégagé un Ebitda de 10,6 milliards d'euros, en hausse de 29,3% par rapport à la même période de 2020. A taux de change et périmètre constants, l'Ebtida est ressorti en progression de 29,8%.

EDF a enregistré un bénéfice net part du groupe de 4,17 milliards d'euros, à comparer à une perte nette de 701 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat net courant a atteint 3,74 milliards d'euros, après 1,27 milliard d'euros au premier semestre 2020. Le résultat net courant exclut les éléments non récurrents, les variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières, les activités de trading et les variations nettes de juste valeur de titres de dettes et de capitaux propres nets d'impôts.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé sur un an de 14,1% en données publiées et de 13,7% en données comparabes, à 39,62 milliards d'euros.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne pour le premier semestre sur un Ebitda de 9,86 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 39,18 milliards d'euros et un bénéfice net de 2,39 milliards d'euros.

Sur le plan de la réorganisation attendue du groupe, "'le gouvernement a indiqué que les discussions entre les autorités françaises et la Commission européenne relatives à la réforme de l'Arenh [le mécanisme d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en France, NDLR], au cadre des concessions hydrauliques et à l'organisation d'EDF n'ont pas abouti à ce stade à un accord global, et doivent se poursuivre, dans l'objectif de trouver un accord satisfaisant pour l'ensemble des parties", a souligné EDF dans un communiqué.

"Nous regrettons que cette réforme qui est indispensable pour EDF ne puisse se conclure maintenant", a commenté le PDG du groupe, Jean-Bernard Lévy, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

July 29, 2021