EDF : coût du programme Grand Carénage réajusté

29/10/2020 | 16:04

EDF annonce réajuster à 49,4 milliards d'euros courants le coût du programme Grand Carénage, qui s'étend de 2014 à 2025 et vise à améliorer la sûreté et à poursuivre le fonctionnement des réacteurs du parc nucléaire au-delà de 40 ans.



'Cette nouvelle estimation intègre essentiellement les premiers enseignements sur les travaux à mener, induits par le processus d'instruction du quatrième réexamen périodique des réacteurs 900 MW, actuellement en cours', explique l'électricien.



Estimé en 2015 à 55 milliards d'euros 2013, le coût du programme a été optimisé et évalué en 2018 à 45 milliards d'euros 2013, soit 48,2 milliards d'euros courants. A ce jour, 24 visites décennales ont été réalisées sur les réacteurs 900 MW, 1300 MW et 1450 MW.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.