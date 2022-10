EDF : dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée

Goldman Sachs Bank Europe et Société Générale, agissant pour le compte de l'Etat français, ont déposé le 4 octobre 2022, auprès de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de la société anonyme EDF.



A ce jour, l'initiateur détient, directement et de concert avec l'EPIC Bpifrance, 3 252 572 223 actions représentant 5 785 532 806 droits de vote, soit 83,69% du capital et 89,13% des droits de vote de la société.



L'initiateur détient par ailleurs 87 831 655 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 2024 (' océanes ' 2024), soit 40,00% des ' océanes ' 2024 en circulation.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir (i) au prix unitaire de 12,00 E la totalité des 803 469 846 actions EDF existantes ou susceptibles d'être émises qu'il ne détient pas directement et indirectement, et (ii) au prix unitaire de 15,52 E les 131 747 484 ' océanes ' 2024 existantes qu'il ne détient pas.



