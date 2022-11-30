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EDF émet 1 milliard d'euros d'obligations hybrides

30/11/2022 | 18:46
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30 novembre (Reuters) - Electricite de France SA :

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION OBLIGATAIRE HYBRIDE POUR UN MONTANT NOMINAL DE 1 MILLIARD D'EUROS ET AINSI SON INTENTION D'EXERCER SON OPTION DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS HYBRIDES USD EN CIRCULATION

* A LANCÉ AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS HYBRIDES LIBELLÉES EN EUROS POUR UN MONTANT DE 1 MILLIARD D'EUROS AVEC UN COUPON DE 7,5 % ET UNE OPTION DE REMBOURSEMENT À 6 ANS AU GRÉ DE LA SOCIÉTÉ

* LA SOCIÉTÉ RÉAFFIRME SON ATTACHEMENT AU FINANCEMENT PAR LES OBLIGATIONS HYBRIDES, EN TANT QUE COMPOSANTE PERMANENTE DE LA STRUCTURE DE SON CAPITAL

* LES NOUVEAUX TITRES SERONT ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ D'EURONEXT PARIS

* LES AGENCES DE NOTATION DEVRAIENT ATTRIBUER AUX NOUVEAUX TITRES UNE NOTE DE B+/ BA1/ BBB- (S&P/ MOODY'S/ FITCH) AVEC 50% DU MONTANT DE CETTE ÉMISSION RETENU EN TANT QUE FONDS PROPRES

* LA SOCIÉTÉ PEUT PROCÉDER AU REMBOURSEMENT EN NUMÉRAIRE DES NOUVEAUX TITRES AU COURS DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS PRÉCÉDANT LA PREMIÈRE DATE DE RÉVISION DES INTÉRÊTS, QUI EST PRÉVUE DANS SIX ANS, ET À CHAQUE DATE DE VERSEMENT DE COUPON PAR LA SUITE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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