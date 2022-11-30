EDF émet 1 milliard d'euros d'obligations hybrides

30 novembre (Reuters) - Electricite de France SA
:
* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION OBLIGATAIRE HYBRIDE POUR
UN
MONTANT NOMINAL DE 1 MILLIARD D'EUROS ET AINSI SON INTENTION
D'EXERCER SON OPTION DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS HYBRIDES
USD EN CIRCULATION
* A LANCÉ AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS HYBRIDES
LIBELLÉES EN EUROS POUR UN MONTANT DE 1 MILLIARD D'EUROS AVEC UN
COUPON DE 7,5 % ET UNE OPTION DE REMBOURSEMENT À 6 ANS AU GRÉ DE
LA SOCIÉTÉ
* LA SOCIÉTÉ RÉAFFIRME SON ATTACHEMENT AU FINANCEMENT PAR
LES
OBLIGATIONS HYBRIDES, EN TANT QUE COMPOSANTE PERMANENTE DE LA
STRUCTURE DE SON CAPITAL
* LES NOUVEAUX TITRES SERONT ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR LE
MARCHÉ
D'EURONEXT PARIS
* LES AGENCES DE NOTATION DEVRAIENT ATTRIBUER AUX NOUVEAUX
TITRES
UNE NOTE DE B+/ BA1/ BBB- (S&P/ MOODY'S/ FITCH) AVEC 50% DU
MONTANT DE CETTE ÉMISSION RETENU EN TANT QUE FONDS PROPRES
* LA SOCIÉTÉ PEUT PROCÉDER AU REMBOURSEMENT EN NUMÉRAIRE DES
NOUVEAUX TITRES AU COURS DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS PRÉCÉDANT LA
PREMIÈRE DATE DE RÉVISION DES INTÉRÊTS, QUI EST PRÉVUE DANS SIX
ANS, ET À CHAQUE DATE DE VERSEMENT DE COUPON PAR LA SUITE
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(Rédaction de Gdansk)