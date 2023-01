EDF : émission d'obligations senior multi-tranches

EDF annonce le succès d'une émission d'obligations senior pour un montant nominal de deux milliards d'euros et de 950 millions de livres sterling, émission en quatre tranches avec des maturités allant de neuf à 30 ans et des coupons allant de 4,25 à 5,625%.



Le règlement-livraison interviendra le 25 janvier, date à laquelle les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La notation attendue pour les obligations est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody's / Fitch).



