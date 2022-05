EDF : en repli, un analyste abaisse son objectif de cours

EDF cède plus de 1% à Paris, alors que Oddo a renouvelé ce matin sa recommandation ' neutre ' sur le titre avec un objectif de cours réduit de 9 euros à 8.8 euros.



Alors que le groupe EDF poursuit son programme d'inspection dans l'industrie nucléaire, avec des réparations de sections de tuyauterie affectées par la corrosion sous contrainte, douze réacteurs sont actuellement à l'arrêt.



EDF ajuste ainsi son estimation de la production nucléaire pour 2022 à 280-300 TWh contre 295-315 TWh précédemment. En revanche, l'estimation de la production nucléaire pour 2023 reste inchangée à ce stade (300-330 TWh).



Par conséquent, Oddo ajuste son estimation sur l'EBITDA d'EDF en 2022. Celle-ci est désormais négative à -1.8 MdE contre 1 MdE précédemment. Et prévient : ' Nous n'avons pas modifié nos estimations sur 2023 bien que le risque de révision en baisse augmente '.





