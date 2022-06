EDF entrevoit la mise en route de la centrale de Flamanville

Sur un site nucléaire tentaculaire du nord-ouest de la France, une banderole à côté d'une grue et d'un réservoir d'eau encore en construction affirme avec confiance : "Dernière ligne droite pour un démarrage sûr et sécurisé de Flamanville 3".

EDF entrevoit le bout du tunnel

"Je sens aujourd'hui une effervescence qui commence à se manifester sur le terrain, les gens voient la dernière ligne droite. C'est le sprint final et chaque semaine, on sent cette tension positive grandir", a déclaré Alain Morvan, responsable du projet de réacteur pressurisé européen "EPR" de Flamanville. "Je pense que c'est bon pour l'industrie française et bon pour EDF que nous terminions un site qui a rencontré des problèmes", a-t-il déclaré à Reuters cette semaine lors d'un rare voyage de presse à la centrale.

Niché au pied d'une falaise de granit en Normandie surplombant la Manche, le projet EPR de Flamanville 3 a été conçu pour être la centrale phare d'EDF - un réacteur nucléaire plus sûr, plus puissant et plus durable qui remplacerait son parc vieillissant et stimulerait les exportations nucléaires françaises. Mais il est devenu le symbole de ses défaillances et un embarras pour le gouvernement, qui détient 84 % d'EDF et mise sur le nucléaire pour atténuer l'impact d'une crise énergétique européenne aggravée par la perspective d'une sortie brutale du gaz russe.

La centrale de Flamanville, qui, une fois pleinement opérationnelle, produira suffisamment d'énergie pour faire fonctionner une ville comme Paris pendant un an, devait initialement coûter 3,3 milliards d'euros et entrer en service en 2012. Elle doit maintenant commencer à charger du combustible, l'une des dernières étapes avant le démarrage d'une centrale, au deuxième trimestre de 2023, et au dernier pointage, le coût estimé est passé à 12,7 milliards d'euros. Le retard est en partie dû à des soudures défectueuses dans les circuits du réacteur et les responsables de l'entreprise ont déclaré cette semaine qu'ils étaient raisonnablement confiants de pouvoir respecter le dernier délai.

Sur les 3 000 personnes qui travaillent actuellement sur le projet, 800 se concentrent sur la réparation des soudures - environ 50 sur 122 doivent encore être réparées.

"Je veux croire que nous avons suffisamment bien analysé la situation pour éviter toute nouvelle surprise", a déclaré M. Morvan.

Les voisins européens sont également attentifs. EDF construit une nouvelle centrale EPR en Grande-Bretagne, qui a également été touchée par des retards et des dépassements de coûts. Et la France a été le plus grand exportateur net d'électricité de la région l'année dernière, fournissant des pays comme l'Italie et l'Allemagne.

Toutes les options sont sur la table pour sauver EDF

Le fait que les responsables d'EDF soient en mesure de respecter le calendrier de 2023 fixé en janvier pour Flamanville est l'une des rares nouvelles positives émanant du géant de l'énergie en difficulté depuis plusieurs mois. EDF a été confronté à de nombreux problèmes cette année, ce qui a incité le gouvernement à envisager une véritable nationalisation et un retrait de la cote de l'entreprise afin d'avoir un contrôle total sur une restructuration imminente, éventuellement par le biais d'un rachat des actionnaires minoritaires, ont déclaré des sources à Reuters.

La moitié de ses réacteurs nucléaires en France sont hors service en partie à cause de problèmes de corrosion, alors que les prix de l'énergie s'envolent en raison de l'inflation, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des retombées des sanctions contre la Russie.

En outre, le groupe, criblé de dettes, a été contraint d'acheter de l'électricité à des prix record et de la revendre à ses rivaux à bas prix, conformément au plafonnement des tarifs de l'énergie fixé par le gouvernement pour protéger les consommateurs français de la hausse du coût de la vie.

EDF a déjà déclaré qu'elle s'attendait à une baisse de 18,5 milliards d'euros de ses bénéfices de base cette année en raison de pertes de production, en plus d'une autre perte de 10,2 milliards d'euros due aux mesures de plafonnement des prix de l'énergie.

Une augmentation de capital de 3 milliards d'euros, financée en grande partie par l'État, a été réalisée au début de l'année. Cette semaine, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré que toutes les options étaient sur la table pour EDF lorsqu'il a été interrogé sur une nationalisation complète, ce qui a donné à ses actions une rare impulsion.

Deux semaines avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, le président Emmanuel Macron a annoncé un plan de 52 milliards d'euros pour qu'EDF construise au moins six nouveaux réacteurs EPR, plaçant l'énergie nucléaire au cœur de la volonté de la France d'atteindre la neutralité carbone tout en renforçant sa sécurité énergétique. L'année dernière, la France a tiré 69 % de sa production d'électricité de l'énergie atomique.

"L'opinion générale sur EDF s'améliore en raison d'une série de signaux positifs et de commentaires des autorités françaises sur le potentiel croissant d'une nationalisation", a déclaré Nicolas Bouthors d'AlphaValue. "Un rachat des minoritaires à une prime significative par rapport à la valeur actuelle suscite à nouveau l'intérêt spéculatif des investisseurs après qu'ils aient abandonné le titre en raison de problèmes opérationnels et réglementaires."