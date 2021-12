EDF : facilité de crédit renouvelable de 1,5 MdsE

EDF annonce une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 1,5 MdsE avec une maturité initiale de trois ans dont le coût sera indexé sur quatre indicateurs de performance ('KPI') ESG du Groupe, et particulièrement sous l'angle de sa responsabilité sociale.



Cette nouvelle ligne de crédit est réalisée avec 9 banques européennes et nord-américaines.



Bank of America et Natixis sont intervenus comme Coordinateurs ESG, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank comme agent de la documentation et agent de la facilité et Société Générale comme agent de la syndication.



Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Natixis, Société Générale et Wells Fargo ont agi par ailleurs en tant que Arrangeurs Mandatés Principaux et Teneurs de Livre.



' EDF continue d'être à la pointe de la finance responsable, avec EUR 9,1 Mds de facilités de crédits indexées ESG à fin 2021, soit plus de 75% de ses lignes de crédit, et une ambition d'atteindre 100% dans les années à venir ' indique le groupe.



