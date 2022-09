le consortium composé d'EDF, KEPCO et Kyushu Electric Power Co., trois leaders mondiaux du secteur de l'énergie, ont finalisé le financement d'un projet de transport d'électricité aux Emirats Arabes Unis aux côtés des entreprises émiriennes ADNOC et TAQA pour un montant global de 3,8 milliards de dollars. Ce projet vise à construire et exploiter un système de transmission sous-marin haute tension en courant continu (HVDC-VSC), une première dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.



Ce projet stratégique va permettre de réduire l'empreinte carbone des opérations offshore d'ADNOC de plus de 30%, en remplaçant les centrales thermiques offshore existantes par des sources d'énergie bas carbone, disponibles sur le réseau électrique terrestre d'Abu Dhabi.



Le consortium, qui aura une participation combinée de 40% dans le projet, a été retenu en décembre 2021 par ADNOC et TAQA afin de développer ce système de transmission innovant de 3,2 gigawatts, puis d'exploiter l'ouvrage pour une durée de 35 ans.



Pour la réalisation de l'ouvrage, le consortium a sélectionné un groupement EPC expérimenté composé de Samsung et Jan de Nul avec Hitachi, Prysmian et Sumitomo comme fournisseurs principaux. Le démarrage des travaux est prévu en 2022, tandis que l'exploitation commerciale est envisagée pour 2025.