EDF : gagne 15% après l'offre de l'Etat sur 15,9% du capital

Le titre débute la séance en hausse de près de 15% alors que l'Etat, actionnaire majoritaire d'EDF a annoncé ce matin son intention de racheter les titres de capital d'EDF détenus par des tiers à l'Etat, avec pour objectif de retirer la société de la cote.



L'Etat a l'intention d'acquérir les 15,9% du capital d'EDF ainsi que 60% des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) qu'il ne détient pas.



L'Etat va proposer une offre publique d'achat simplifiée qui serait déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).



L'Offre sera proposée au prix de 12,0 euros par action EDF, coupon attaché, représentant respectivement une prime de 53%, 46% et 34% sur le cours de bourse de clôture du 5 juillet 2022 (veille du jour de l'annonce par la Première ministre de l'intention de l'Etat de détenir 100% du capital d'EDF) et sur la moyenne des cours de bourse pondérés par les volumes des 60 derniers jours, et des douze mois précédant le 5 juillet 2022.



' Dans ce nouveau contexte, où l'Etat serait le seul actionnaire, EDF serait en capacité de mener de manière accélérées plusieurs chantiers décisifs annoncés par le président de la République dans son discours de Belfort, notamment le programme de construction de six réacteurs de technologie EPR2 d'ici 2050 ' indique le Ministère de l'Economie dans un communiqué.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.