EDF : l'Autorité de la concurrence inflige 300 ME d'amende

EDF et plusieurs de ses filiales ont écopé d'une sanction de 300 millions d'euros, infligée par l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'une procédure négociée.



A la suite d'une plainte déposée par Engie ainsi que d'opérations de visite et de saisie, l'Autorité de la concurrence a ainsi sanctionné EDF pour avoir 'exploité abusivement les moyens dont elle disposait en sa qualité de fournisseur d'électricité proposant les tarifs réglementés de l'électricité (TRV)', entre 2004 et 2021.



L'objectif poursuivi était de maintenir ses parts de marché dans le secteur de la fourniture d'électricité et de renforcer sa position sur les marchés connexes de la fourniture de gaz et de services énergétiques, fait savoir l'Autorité.



EDF annonce 'prendre acte' de la décision de l'Autorité de la concurrence et rappelle que 'le respect de nos clients, la satisfaction de leurs besoins, la qualité de nos offres et l'expertise de notre service client demeurent au coeur de notre action commerciale, dans le respect de la décision de l'Autorité de la concurrence.'



