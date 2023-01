EDF : l'Etat français dépasse les 90% du capital

Par la voie du Ministère de l'Economie et des Finances, l'Etat français annonce qu'à l'issue de la séance de bourse du 19 janvier, il détient, de concert avec l'EPIC Bpifrance, près de 3,48 milliards d'actions et un peu moins de 215,3 millions d'OCEANEs d'EDF.



Détenant ainsi 89,39% du capital et 92,71% des droits de vote théoriques, l'Etat a franchi le seuil de 90% du capital et des droits de vote théoriques sur une base entièrement diluée (c'est-à-dire en supposant une conversion des OCEANEs en sa possession).



En conséquence, il sera en mesure, à l'issue de l'offre, de procéder à la mise en oeuvre du retrait obligatoire sur les actions EDF dès lors qu'il convertira les OCEANEs déjà en sa possession, comme il a annoncé l'envisager le 22 novembre dernier.



