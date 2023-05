EDF : l'État français détient 97,69 % du capital

Le 23 mai 2023, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié le résultat définitif de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par l'Etat français sur les titres de capital d'EDF, à l'issue de la période de réouverture de l'offre qui s'est déroulée du 4 mai 2023 au 17 mai 2023. A l'issue de l'offre rouverte, l'Etat français détiendra 97,69 % du capital et au moins 98,04 % des droits de vote, et 99,97% des OCEANEs EDF en circulation.



Le règlement-livraison de l'offre rouverte interviendra le 25 mai 2023 selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.



Il est rappelé que l'Etat français demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions et les OCEANEs EDF puisque les conditions légales et réglementaires le permettant sont réunies.



La cotation des actions et des OCEANEs EDF est suspendue depuis le 18 mai 2023 dans l'attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.