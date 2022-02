EDF : l'Etat se porte au secours

EDF cède 5% à 7,93 euros. L'arbre (des résultats 2021 en forte progression) ne cache pas la forêt (une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros). A date, cette recapitalisation représente environ 9% de la valorisation de l’électricien. L'Etat, propriétaire de près de 84% du capital, s'est engagé à apporter deux milliards à l'opération, soit à y souscrire intégralement. Les investisseurs privés encore dans l'aventure (12,9% d'institutionnels; 1,9% d'individuels) remettront-ils la main à la poche ? Peut-être pour "moyenner à la baisse" un titre introduit en Bourse à 32 euros fin 2005.



EDF a dévoilé des résultats annuels en forte hausse grâce à la reprise économique et à l'envolée des prix de l'électricité. Le résultat net a été multiplié par huit à 5,1 milliards d'euros. L'Ebitda a progressé de 11,3% en organique à 18 milliards pour un chiffre d'affaires de 84,5 milliards, en croissance organique de 21,6%.



Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF a déclaré : " En 2021, EDF a rempli ses objectifs commerciaux, opérationnels et financiers. L'Ebitda du groupe EDF affiche une croissance significative et atteint son meilleur niveau depuis 2015".



Avant d'ajouter : "Les difficultés rencontrées début 2022 amènent EDF à mettre en place un plan d'actions qui vise à poursuivre cette stratégie au service de la transition énergétique et qui s'inscrit dans les objectifs industriels et climatiques de la France aux horizons 2030 et 2050. "



Pour préserver sa trésorerie, le groupe va proposer une option de versement en actions au titre des exercices 2022 et 2023.



La situation n'a jamais été aussi difficile pour EDF et le soutien de l'Etat était inéluctable.



Le mois dernier, le gouvernement a mis en place un "bouclier tarifaire" qui limite la hausse des prix de l'électricité en vue de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Selon Jefferies, cette mesure coutera 8 milliards d'euros d'Ebitda au groupe cette année.



Autre écueil à surmonter, la production nucléaire d'EDF devrait se limiter en 2022 à 295, voire 315 térawattheures (TWh) au mieux en raison de problèmes techniques sur certains réacteurs et d'opérations de maintenance. En 2015, le groupe produisait 416 TWh.



En parallèle, l'Etat a demandé en début de mois à EDF, lesté d'une dette astronomique de 43 milliards d'euros, des investissements massifs pour relancer la filière nucléaire française. Emmanuel Macron a ainsi programmé la construction de six réacteurs de nouvelle génération pour un coût total de 51,7 milliards d'euros, selon une estimation de Matignon communiquée ce midi.



Dans cette perspective, cet apport de 2,1 milliards d'euros d'argent frais apparaît finalement léger. L'objectif du gouvernement est de stabiliser la situation financière d'EDF afin que ce dernier puisse continuer à lever des fonds sur le marché.



Et en contrepartie, EDF devra procéder d'ici 2024 à trois milliards de cessions d'actifs sans plus de précisions. Certains redoutent que la filiale chargée de la distribution de l'électricité, Enedis, soit sur la sellette comme le prévoyait le plan Hercule, aujourd'hui en stand-by.