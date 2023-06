EDF : l'UE valide une coentreprise en Ouzbékistan

La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise commune par EDF, la société allemande SEKG (Siemens Energy Global GmbH & Co. KG) la société qatarie Nebras Power Q.P.S.C. et la société hollandaise QuWatt B.V.



L'entreprise commune vise à concevoir, développer et opérer une centrale thermique à gaz en Ouzbékistan.



SEKGfournit des services dans le transport d'électricité, les centrales thermiques, les applications industrielles de l'industrie pétrolière et gazière, et les énergies renouvelables.



Nebrasest active dans les secteurs de l'énergie et de l'eau.



QuWattest une société de portefeuille active surtout en Ouzbékistan.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence étant donné l'absence d'impact de l'opération dans l'Espace Économique Européen.





