EDF : l'offre de rachat des minoritaires sera ouverte du 24 novembre au 22 décembre

L’Etat a indiqué que l’offre de rachat des actionnaires minoritaires d’EDF se déroulerait du 24 novembre au 22 décembre. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré hier conforme le projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions EDF non encore détenues par l’Etat. La publication de l’avis de résultat de l’offre par l’AMF est prévue le 28 décembre.



Le projet d'OPA vise les actions et les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (" OCEANEs ") de la société EDF. Le gouvernement prévoit l'acquisition du solde du capital non détenu par l'Etat, soit 16%, au prix de 12 euros par action. Le coût de cette opération est estimé à environ 9,7 milliards d'euros.