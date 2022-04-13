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EDF lance un plan industriel dédié à l'hydrogène bas carbone

13/04/2022 | 15:05
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13 avril (Reuters) - Electricite de France SA:

* LE GROUPE EDF LANCE UN NOUVEAU PLAN INDUSTRIEL DÉDIÉ À L'HYDROGÈNE 100% BAS CARBONE

* EDF SOUHAITE DÉVELOPPER 3 GW DE PROJETS D'HYDROGÈNE ÉLECTROLYTIQUE DANS LE MONDE D'ICI 2030

* CES PROJETS MOBILISERONT ENTRE 2 ET 3 MDSEUR D'INVESTISSEMENTS

* CES PROJETS SERONT DÉVELOPPÉS ET CO-FINANCÉS DANS LE CADRE DE PARTENARIATS INDUSTRIELS ET EN BÉNÉFICIANT DES MÉCANISMES DE SOUTIENS NATIONAUX ET EUROPÉENS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Dette nette 2022 52 332 M 56 858 M -
PER 2022 -5,45x
Rendement 2022 0,32%
Capitalisation 31 126 M 33 818 M -
VE / CA 2022 1,11x
VE / CA 2023 1,05x
Nbr Employés 163 423
Flottant 28,1%
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ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC4.55%42 243
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.7.78%36 109
ENGIE SA-12.03%30 103