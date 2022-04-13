EDF lance un plan industriel dédié à l'hydrogène bas carbone

13 avril (Reuters) - Electricite de France SA:
* LE GROUPE EDF LANCE UN NOUVEAU PLAN INDUSTRIEL DÉDIÉ À
L'HYDROGÈNE 100% BAS CARBONE
* EDF SOUHAITE DÉVELOPPER 3 GW DE PROJETS D'HYDROGÈNE
ÉLECTROLYTIQUE DANS LE MONDE D'ICI 2030
* CES PROJETS MOBILISERONT ENTRE 2 ET 3 MDSEUR
D'INVESTISSEMENTS
* CES PROJETS SERONT DÉVELOPPÉS ET CO-FINANCÉS DANS LE CADRE
DE
PARTENARIATS INDUSTRIELS ET EN BÉNÉFICIANT DES MÉCANISMES DE
SOUTIENS NATIONAUX ET EUROPÉENS
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(Gdansk Newsroom)