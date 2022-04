EDF lance un plan industriel dédié à l'hydrogène bas carbone

13 avril (Reuters) - Electricite de France SA:

* LE GROUPE EDF LANCE UN NOUVEAU PLAN INDUSTRIEL DÉDIÉ À L'HYDROGÈNE 100% BAS CARBONE

* EDF SOUHAITE DÉVELOPPER 3 GW DE PROJETS D'HYDROGÈNE ÉLECTROLYTIQUE DANS LE MONDE D'ICI 2030

* CES PROJETS MOBILISERONT ENTRE 2 ET 3 MDSEUR D'INVESTISSEMENTS

* CES PROJETS SERONT DÉVELOPPÉS ET CO-FINANCÉS DANS LE CADRE DE PARTENARIATS INDUSTRIELS ET EN BÉNÉFICIANT DES MÉCANISMES DE SOUTIENS NATIONAUX ET EUROPÉENS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)