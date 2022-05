EDF : lancement d'une opération d'actionnariat salarié

EDF annonce le lancement de l'opération d'actionnariat salarié ORS 2022, une augmentation de capital réservée aux adhérents du plan d'épargne de groupe et du plan d'épargne de groupe international.



Le montant maximal de l'opération sera d'environ 0,6% du capital social (jusqu'à 0,7% en cas de sursouscription). Le prix de souscription des actions doit être fixé le 28 juin et comportera une décote de 30% par rapport au prix de référence.



Selon le calendrier indicatif, la période de réservation s'étendra du 16 au 30 mai inclus et sera suivie d'une période de souscription/rétractation du 29 juin au 1er juillet. La livraison des actions interviendra au plus tard le 25 juillet.



