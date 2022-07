EDF : le processus de succession du PDG est lancé

L'État et le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy ont décidé conjointement de lancer dès à présent le processus de succession du nouveau PDG. Le mandat de Jean-Bernard Lévy prendra fin au plus tard le 18 mars 2023, compte tenu de la limite d'âge fixée par les statuts de la société. En accord avec Jean-Bernard Lévy, le nouveau PDG, lorsqu'il sera nommé, pourra prendre ses fonctions avant cette échéance. Conformément aux dispositions applicables, cette nomination fera l'objet d'une proposition du conseil d'administration à l'État.



Par ailleurs, le conseil d'administration a pris acte de l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF et apportera tout son concours pour la réaliser, selon les modalités retenues par l'État et dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes.