EDF : mise sur la finance durable pour se financer

30/10/2020 | 15:00

EDF et Standard Chartered Banque ont signé une ligne de crédit renouvelable de 200 millions d'euros dont le coût sera indexé sur trois indicateurs de performance du groupe EDF en matière de développement durable: les émissions directes de CO2d'EDF, l'électrification de sa flotte automobile et l'utilisation par ses clients résidentiels français d'outils de suivi en ligne de leur consommation.



Les lignes de crédit renouvelables indexées sur les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) représentent désormais plus de 5,5milliards d'euros, soit environ 52% de toutes les lignes de crédit du groupe EDF.



Ces indicateurs de performance choisis traduisent les engagements du Groupe EDF pour l'environnement. Le groupe vise à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, en vue d'atteindre la neutralité carbone en 2050.





