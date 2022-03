EDF : modalités fixées pour l'augmentation de capital

EDF annonce le lancement et les modalités d'une augmentation de capital d'un montant de plus de 3,1 milliards d'euros avec maintien du DPS, opération à laquelle l'État français prendra part à hauteur de sa participation de 83,88% dans le capital.



Le produit net de l'opération servira principalement au financement des opérations de développement du groupe énergétique sur la période 2022-2024, à conforter sa notation de crédit et d'une manière générale, à renforcer sa flexibilité financière.



Le prix de souscription est fixé à 6,35 euros par action. La période de souscription se déroulera du 23 mars au 1er avril inclus. Le résultat de l'opération sera dévoilé le 5 avril, le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles sur Euronext Paris sont prévus le 7 avril.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.