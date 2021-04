EDF : Jefferies reste à l'Achat

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 14 euros sur EDF. Le broker revient sur les informations de presse selon lesquelles l'Etat français envisagerait de dépenser 10 milliards d'euros pour racheter les parts des actionnaires minoritaires de l'électricien. Il confirme que cette transaction induit un prix de l'offre à 19,8 euros. Cependant ajoute le bureau d'études, EDF a également émis 2,4 milliards d'euros d'obligations convertibles qui devraient faire également parties de l'opération.



Ces obligations ajoutent entre 130 et 160 millions d'actions en fonction du prix de l'exercice de l'option de conversion, que l'analyse estime à 10,8 euros, et de l'application de la prime de changement de contrôle.



En ne prenant en compte que la partie non détenue par l'Etat, soit 60% de ces obligations convertibles, Jefferies calcule que la transaction porterait sur 635 à 670 millions d'actions. Pour un prix de 10 milliards d'euros, le prix de rachat serait compris entre 14,9 et 15,7 euros par action.